13 вересня Запорізький апеляційний суд розгляне справу Бутрименка, якого звинувачують у смерті 10 українських воїнів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-захід.

"13 вересня об 11:00 буде суд над зрадником Бутрименком, який винен у смерті 10 спецпризначенців 3 полку ССО наприкінці липня 2014 року. Є висока ймовірність, що його відпустять. Потрібна наша мобілізація. Приходь з друзями! Візьми із собою паспорт!" - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка російський зенітно-ракетний комплекс збив два українські штурмовики Су-25. Була інформація, що пілотам вдалося катапультуватися: одного пілота, який отримав травму ноги, сховала у себе в будинку місцева жителька одного із сіл, другий льотчик ховався в лісопосадці.

29 липня 2014 року дві групи Тараса Карпи і Кирила Андрієнка під загальним керівництвом підполковника Лисенка вирушили на пошуки пілота збитого Су-25 Юрія Шевцова. Перебуваючи біля села Степанівка, Донецької області, на тимчасово непідконтрольною території, українські воїни вступили в бій з ворогом, який мав чисельну перевагу, а також - в озброєнні і техніці.

Внаслідок бою загинули десять спецпризначенців: підполковник Сергій Лисенко, капітан Кирило Андрієнко, сержант Анатолій Бузуляк, старшина Андрій Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Олексій Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергій Гришин, старший солдат Роман Рикалов, капітан Тарас Карпа.

П'ятеро спецпризначенців потрапили в полон найманців РФ.

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За даними слідства, місцевий фермер Микола Бутрименко, на фермі якого українські воїни зупинилися на ночівлю, передав терористам "ДНР" інформацію про розташування українських військових.

3-й Окремий полк спеціального призначення записав спогади воїнів, які вижили у тому бою.

Зазначимо, 16 травня 2019 року суд виніс вирок Бутрименку і виправдав за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), засудивши за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму). Він отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак з огляду на закон "Савченко", він може вийти на свободу через 1 рік і 1 місяць від дати винесення вироку. На таке рішення суду першої інстанції була подана апеляція, яку має розглянути Запорізький апеляційний суд.