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10.09.19 11:43

Корнієнко очолив Лічильну комісію парламенту, - Разумков

Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко став головою Лічильної комісії Ради IX скликання, член фракції "ОПЗЖ" Юрій Павленко - його заступником, а депутат від "Голосу" Олександра Устінова - секретарем.

Корнієнко очолив Лічильну комісію парламенту, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час ранкового пленарного засідання у вівторок.

"У вівторок, 3 вересня, відбулося організаційне засідання лічильної комісії Верховної Ради України ІХ скликання. Головою лічильної комісії було обрано народного депутата Корнієнка Олександра Сергійовича, заступником голови лічильної комісії обрано народного депутата Павленка Юрія Олексійовича, секретарем лічильної комісії обрано народного депутата Устінову Олександру Юріївну", - зазначив спікер.

29 серпня Верховна Рада затвердила Лічильну комісію в складі 13 осіб.

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