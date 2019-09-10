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10.09.19 11:23

Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук. ФОТОрепортаж

Звільнений з полону в'язень Кремля Олег Сенцов встиг сфотографуватися біля банера з його зображенням на Києво-Могилянської академії.

Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук. ФОТОрепортаж

Про це розповіла українська кінопродюсерка, подруга Сенцова Анна Паленчук на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Олег Сенцов приїхав до Києво-Могилянської академії, щоб зробити історичне фото на тлі банера з його зображенням.

"22.08.2018 величезний банер на підтримку Олега Сенцова з'явився на будівлі Могилянки. Його встановлював мій друг Павло Калюк зі своїм татом і друзями", - розповіла Паленчук.

Зазначається, що банер знімуть найближчим часом.

"Але боротьба за наших громадян, які залишаються у в'язницях Росії, продовжиться", - підсумувала Паленчук.

Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук 01

Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук 02
Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук 03
Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук 04
Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук 05

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