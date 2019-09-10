Якби за кримських татар Захід вводив персональні санкції, Путін уже заворушився б, - Полозов

Про це повідомив адвокат Микола Полозов в ефірі телеканалу ATR, передає Цензор.НЕТ.

"Якби за кримських татар, утримуваних там за цими величезними термінами, Захід накладав би санкції, персонально за Салієва, персонально за Мустафаєва, персонально там за Мемедімінова і так далі, то відразу б він віддав і сказав, що не потрібно нам цих санкцій тощо. Не тиснуть, значить, немає необхідності ворушитися, в цьому головна проблема", - переконаний Полозов.

"Чому звільнили моряків? Загроза санкцій. Чому не звільняють інших. Та немає загрози санкцій, тому й не пече", - додав адвокат.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".