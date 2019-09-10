Сенцов сподівається на звільнення всіх в'язнів Кремля, зокрема й росіян: "Я їх не розділяю"

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він подякував усім, хто допоміг його звільненню.

"Я не хочу виділяти когось, це величезна кількість людей у різних країнах", - заявив Сенцов.

"Наступне моє слово - про тих, хто ще перебуває в полоні на Донбасі і в Росії. Зокрема росіяни, які борються за свою і за нашу свободу. Наприклад, Костянтин Котов, про якого я дізнався тільки нещодавно. Я їх не розділяю", - додав він.

"Я зроблю все, що від мене залежить, щоб звільнити всіх ув'язнених", - акцентував він.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.