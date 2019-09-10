Проблема не в тому, що Путін напав на Україну, а в тому, що більшість росіян його підтримують, - Сенцов. ВIДЕО

Про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Він подякував журналістам за висвітлення правди.

"Цей конфлікт, назвемо його так, здебільшого інформаційний. І важливо те, що ви робите. Адже проблема не в тому, що Путін напав на Україну, а в тому, що більшість росіян його підтримують", - акцентував Сенцов.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.