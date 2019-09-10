США направили в Україну експертів Міненергетики, які допоможуть вирішити проблему перебоїв в енергопостачанні з боку РФ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що делегація буде направлена "на знак прихильності енергетичної безпеки України та на прохання Адміністрації президента Зеленського".

"Ця команда сприятиме забезпеченню Адміністрації Зеленського та влади України необхідними ресурсами задля того, щоб Україна більше не була вразливою до загроз від перебоїв у енергопостачанні з боку Росії. Делегація співпрацюватиме з експертами України для оцінки взаємозалежності у виробництві, передачі та розподілі енергії у всіх секторах, а також створить основу для вдосконалення скоординованого реагування на дефіцит енергії", - йдеться в повідомленні.

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