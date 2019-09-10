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10.09.19 13:23

"Євросолідарність" вступила в Європейську народну партію

Партія "Європейська Солідарність" офіційно увійшла до Європейської народної партії.

"Євросолідарність" вступила в Європейську народну партію

Про це повідомляє пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної родини об’єднаної Європи - Європейської народної партії. Щойно ЄНП ухвалила відповідне рішення. Це - визнання успішності п’яти років реформ, які здійснювалися нашою командою. Це - мандат довіри до Європейської Солідарності як проєвропейської української партії", - йдеться в пресрелізі.

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У політсилі наголошують, що розглядають приєднання до ЄНП не лише як внутрішньопартійну подію, а як сигнал визнання європейських прагнень України, її бажання приєднатися до ЄС і НАТО.

"Європейська народна партія стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Новий формат співпраці з нею дає нам нові можливості відстоювати європейський та євроатлантичний вибір України", - резюмують у "Євросолідарності".

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