Процес обміну утримуваних осіб між Україною та РФ потрібно продовжувати, але про терміни говорити зарано, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде мати продовження процес обміну між Україною і РФ.

"Є розуміння, що цей процес потрібно продовжувати, тим більше і відповідно до Мінських домовленостей", - повідомив він.

Водночас він зазначив: "Поки говорити про терміни наступного обміну, напевно, було б передчасно, але розуміння, що на це потрібно виходити, - є".

Прессекретар президента РФ нагадав у зв'язку з цим, що першому раунду обміну "передувала величезна підготовча робота, дуже скрупульозна".

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Зі свого боку уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова висловила сподівання, що до кінця року Росія і Україна здійснять ще один обмін затриманими особами, уточнивши, що нині на території РФ перебувають 113 українських в'язнів, з яких 89 - кримські татари.