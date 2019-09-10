Законопроєкт про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на ранковому засіданні Верховної Ради у вівторок.

"З цим питанням не можна було затягувати. Саме тому ми його ухвалювали в межах регламенту і в межах тих повноважень, які нам делегує народ України", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, у фракціях "Європейська солідарність" та "Голос" заявили, що більшість Верховної Ради під час голосування в цілому за проєкт закону про процедуру імпічменту знехтувала нормами регламенту, які забороняють приймати законопроєкт за основу і в цілому, якщо є заперечення народних депутатів. Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що хотів би отримати роз'яснення регламентного комітету ВР із цього приводу.

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Після голосування за ухвалення законопроєкту про процедуру імпічменту за основу Разумков запропонував проголосувати за документ в цілому, проте кілька членів парламенту вигукнули із зали, що мають заперечення. Однак законопроєкт було затверджено в цілому, а перед цим більшість проголосувала за визнання законопроєкту таким, що не потребує доопрацювання.