Законопроєкт про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на ранковому засіданні Верховної Ради у вівторок.
"З цим питанням не можна було затягувати. Саме тому ми його ухвалювали в межах регламенту і в межах тих повноважень, які нам делегує народ України", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, у фракціях "Європейська солідарність" та "Голос" заявили, що більшість Верховної Ради під час голосування в цілому за проєкт закону про процедуру імпічменту знехтувала нормами регламенту, які забороняють приймати законопроєкт за основу і в цілому, якщо є заперечення народних депутатів. Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що хотів би отримати роз'яснення регламентного комітету ВР із цього приводу.
Після голосування за ухвалення законопроєкту про процедуру імпічменту за основу Разумков запропонував проголосувати за документ в цілому, проте кілька членів парламенту вигукнули із зали, що мають заперечення. Однак законопроєкт було затверджено в цілому, а перед цим більшість проголосувала за визнання законопроєкту таким, що не потребує доопрацювання.