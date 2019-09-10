Розвідка США в 2017-му таємно вивезла з РФ агента Смоленкова, побоюючись його розкриття Трампом, - ЗМІ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на телеканал CNN.

За інформацією CNN, після того, як президент США Дональд Трамп 10 травня 2017 року зустрівся в Білому домі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і тодішнім послом РФ у Вашингтоні Сергієм Кисляком, і нібито розкрив секретну інформацію, американська розвідка таємно вивезла агента з РФ.

Зазначається, що це сталося через побоювання, що президент США поділиться з Росією ще якимись секретами. Інформатор нібито передавав у США дані про внутрішню ситуацію в Кремлі та плани російського президента.

"Коммерсантъ" звернув увагу на пост у Telegram-каналі "Безграмотний піарник", у якому говориться, що в червні 2017 року співробітник Управління справами президента Росії Олег Смоленков з дружиною і трьома дітьми вирушили у відпустку в Чорногорію і там зникли. Було порушено кримінальну справу за статтею "вбивство".

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Смоленков працював секретарем у посольстві Росії у Вашингтоні і в апараті уряду РФ. У 2010 році указом президента Дмитра Медведєва йому присвоїли звання чинного державного радника РФ 3-го класу (відповідає військовому званню генерал-майор).

За даними видання, пізніше у ФСБ повідомили, що імовірні жертви живі і перебувають в іншій країні.

Пізніше з'ясувалося, що в 2018 році якийсь Олег Смоленков і його дружина купили будинок в американському штаті Вірджинія вартістю близько $1 млн.

Деякі співрозмовники "Комерсанта" в держструктурах РФ вважають, що Смоленков займався закупівлями, організацією поїздок, особистими дорученнями начальства і не міг передавати американцям важливої ​​інформації.

Інші зазначили, що він мав довіру нинішнього помічника президента Росії з міжнародних справ Юрія Ушакова.

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За даними видання The New York Times, саме Смоленков передавав у США докази "російського втручання" в президентські вибори 2016 року.

Нагадаємо, Лавров був прийнятий президентом США Дональдом Трампом 10 травня 2017 року. Зустріч викликала неоднозначний відгук в американських ЗМІ: опоненти Дональда Трампа запідозрили його в передачі російським співрозмовникам секретної інформації про діяльність у Сирії "Ісламської держави".