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10.09.19 14:51

Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес, який передбачає декриміналізацію фіктивного підприємництва.

Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва

Законопроєкт на засіданні у вівторок підтримали 365 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Законопроєкт, зокрема, вилучає ст.205 з КК, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

"Ми також пропонуємо втричі підняти нижню планку для притягнення до відповідальності за ст.212 КК (ухилення від оподаткування), щоб у кримінальному порядку переслідувалися дійсно злочини, решта - у фінансовому порядку", - сказав глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев, представляючи документ у парламенті.

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Водночас депутати ухвалили рішення про скорочені строки підготовки законопроєкту до другого читання.

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