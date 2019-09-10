Я за свободу слова і не закриватиму жодні телеканали. У мене на це немає ні прав, ні повноважень, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у вівторок під час поїздки в Рівненську область, відповідаючи на запитання журналіста телеканалу News One.

"Я дуже поважаю кожен канал, і канал NewsOne. Я ніколи не закривав у своєму житті жодного каналу. Я особисто за свободу слова, і ви це чудово знаєте. Я ніколи у своєму житті не закриватиму жодні канали, не маю права, не маю повноважень", - сказав він.

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Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

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Однак така ідея викликала обурення в Україні. Згодом NewsOne повідомив про скасування "першого неполітичного телемосту між людьми з України та Росії". Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня призначила перевірку телеканалу NewsОne, на підставі якої буде можливо позиватися про анулювання ліцензії.

15 липня генпродюсера NewsOne Василя Голованова допитали в СБУ в рамках розслідування справи про державну зраду у зв'язку з наміром телеканалу NewsOne провести телеміст з російським телеканалом "Росія 24".

16 липня пресслужба Нацради повідомила, що регулятор проведе позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsОne у період із 22 по 23 липня.

Пізніше, 18 липня, заступниця голови Нацради Уляна Фещук заявила про те, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення про проведення перевірки. Того ж дня на сайті регулятора уточнили дату перевірки - 24-25 липня.

Зрештою 24 липня представники телеканалу NewsOne дозволили членам робочої групи Нацради провести перевірку у своїй редакції.

Окрім того, Нацрада шість разів оголошувала попередження телеканалу NewsOne та один раз штрафувала ліцензіата за інші порушення, починаючи з кінця грудня 2017 року.

5 вересня Національний рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії для телеканалу NewsOne (ТОВ "Новости 24 часа") за мову ворожнечі в ефірі.