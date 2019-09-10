Філатов про Коломойського: "Це аморальна людина, і жодне її слово ламаного гроша не варте"

"Ігор Валерійович зі своїми "підручними" вирішив піти в рейдерську атаку на місцеве самоврядування в Дніпрі. Це просто підготовка громадської думки. Завтра, напевно, знімуть про монтажну піну або як я когось розчленяю. Коли ми говоримо про аморальних людей, а я вважаю Коломойського абсолютно аморальною людиною, для них всі засоби хороші", - заявив Борис Філатов.

Також мер Дніпра розповів про те, після чого їхні стосунки з українським олігархом припинилися. За словами Бориса Філатова, в усіх справах Ігор Коломойський переслідує тільки фінансовий інтерес, нехтуючи навіть багаторічною дружбою.

"Ми працювали разом у якихось бізнесах з нерухомості, я був корпоративним адвокатом, але я ніколи не був підлеглим Коломойського, мені не можна було давати якісь вказівки, і я не отримував у нього зарплату.

У 2014 році і у мене, і у Корбана виникла ілюзія, що людина якось змінилася морально-психологічно. Ми всі пам'ятаємо 2014 рік і цей тягар відповідальності, який він, зокрема, на себе прийняв.

Якщо перевірити перетин кордонів, то "рятівник України від Новоросії" просидів половину цього часу в Швейцарії. Він створив великий міф, тільки під час Іловайська він сидів на яхті десь в Сен-Тропе, наприклад. Ми думали, що він може жити не тільки грошима, наживою і порожнечею, а може жити якимись вищими матеріями. Але ця ілюзія розсипалася в той момент, коли Гену (Корбана, - ред.) Петро Олексійович (Порошенко, - ред.) кинув за ґрати. Коломойський не вдарив палець об палець, щоб його звідти витягнути. Більш того, він зробив все, щоб його там залишити. Тому що Корбан був заручником, в той час як Коломойський разом з Петром Олексійовичем торгувалися за 25% "1+1". Коломойський сам про це розповідав, тільки без бекграунду. Фактично, за рахунок того, що Корбан сидів за ґратами, Коломойський відтягнув на рік націоналізацію "Приватбанку". Якщо він міг кинути в топку людей, які з ним йшли по життю 20 років, я говорю про Корбана, то про що можна говорити?!" - розповів Борис Філатов.

Крім того, міський голова Дніпра зазначив, що зараз він заходить у системну війну з олігархом.

"Я заходжу в системну війну з Коломойським. Одна програма про мене - одне моє таке інтерв'ю. Мені є, що розповісти. Усі ті люди, з якими зараз веде переговори Ігор Валерійович, мають розуміти, що жодне його слово ламаного гроша не варте. Це людина, яка переступить через будь-якого і піде далі. І я прогнозую, що проти мене будуть висуватися кримінальні справи", - додав Борис Філатов.