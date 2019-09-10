Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом, - ZN.UA

За даними ZN.UA із джерел в Офісі Президента (ОПУ), Центральна виборча комісія (ЦВК) буде розпущена Верховною Радою найближчим часом. ОПУ вже підготував подання глави держави з вимогою про розпуск ЦВК до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Очікувалося, що подібний крок президентом буде зроблено після проведення Рахунковою палатою аудиту ЦВК двох виборчих циклів – президентського і парламентського. Однак, за даними видання, Рахункова палата тільки планує почати аудит використання державних коштів ЦВК цього року.

За даними видання, подання президента з вимогою про розпуск Центрвиборчкому вже передали до апарату Ради для реєстрації.

Формальним приводом, за даними видання, для розпуску ЦВК у зверненні президента стане ситуація, що склалася на 198 виборчому окрузі Черкаської області. 24 і 26 серпня Верховний Суд скасував протокол ЦВК про результати виборів у цьому окрузі, в якому зафіксована перемога самовисуванця Сергій Рудика. Позов подала кандидатка від "Слуги народу" Наталії Дяченко. У результаті Рудик не склав присягу народного депутата.

Насправді Банкову не влаштовує контроль над ЦВК, що перебуває в руках колишнього президента Петра Порошенка та ексдепутата Олександра Грановського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд скасував реєстрацію Рудика нардепом, - ЦВК

Відповідно до статті 31-1 Закону про Центральної виборчої комісії України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, згідно із законом, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.