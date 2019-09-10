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10.09.19 16:10

Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №1076, у якому запропоновано нову редакцію закону про державні закупівлі.

Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації

Законопроєкт підтримали 310 народних депутатів на засіданні у вівторок за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вводимо відповідальність керівника бюджетної установи за порушення законодавства у сфері закупівель. Ми боремося з оскаржувальним тролінгом. Не дозволимо, щоб замовники дискваліфікували бізнес за формальними ознаками", - зазначила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа, представляючи документ у парламенті.

Згідно з текстом законопроєкту, нововведення передбачають ввести обов'язковість використання системи закупівель ProZorro під час закупівлі від 50 тис. грн, можливість для бізнесу протягом 24 годин виправляти помилки в тендерних пропозиціях.

Документ також вводить поняття "спрощених" закупівель - закупівель товарів, робіт і послуг на суму від 50 тис. грн до 200 тис. грн, які будуть проводитися через ProZorro.

Крім того, в законопроєкті запропоновано замість фіксованої плати за оскарження процедури закупівлі (нині - 5 тис. грн для товарів і послуг та 15 тис. грн для робіт) встановлювати її суму залежно від вартості предмета закупівлі.

Водночас, нова редакція закону "Про державні закупівлі", яка була прийнята у вівторок в першому читанні, скасовує можливість закуповувати ліки за допомогою міжнародних організацій. Однак члени комітету охорони здоров'я мають намір до другого читання внести поправки, щоб ця можливість залишилася ще хоча б на два роки. Про це повідомила в фейсбуці член комітету Ольга Стефанишина.

"Сьогодні Верховна Рада проголосувала за проєкт закону 1076 "Про публічні закупівлі" в першому читанні. У процесі якась зла сила викинула звідти можливість для МОЗ закуповувати ліки, вакцини та медичні вироби за допомогою міжнародних організацій. Чи це умисна дія, чи випадковий збіг, мені невідомо", - розповіла вона.

"Наразі є розуміння, що міжнародні закупівлі потрібно подовжити мінімум на два роки для ліків та медвиробів, вакцин-назавжди. Такі правки домовилися подати спільно з Михайлом Радуцьким між першим і другим читанням", - написала Стефанишина.

Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації 01
Рада прийняла за основу нову редакцію закону про державні закупівлі, що скасовує держзакупівлі ліків через міжнародні організації 02

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