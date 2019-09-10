Активісти та експерти з мостобудування оглянули ремонт Центрального мосту у Дніпрі

Огляд, на який найзатятіших коментувальників запросив мер Борис Філатов, проводили з води. Роз’яснення тривали більш ніж дві години. Питання від містян фахівцям зачитував секретар міської ради Олександр Санжара.

Експерти зазначають, що з 2013 року кількість дефектів на Центральному мосту постійно збільшувалася. Водночас побачити, наскільки споруда була вражена корозією, можна було лише після "роздягання" всіх конструкцій. Коли будівельники розкрили внутрішню частину мосту, знайшли там не лише понівечені часом бетон і арматуру, а й старі рукавички та ганчірки, залишені їхніми колегами понад півстоліття тому. Крім цього, під час ремонту з переправи прибрали багатотонний бетонний шар завтовшки у декілька сантиметрів. Це втричі розвантажило конструкцію. Тож встановлені на ній нині бетонні відбійники не перевантажують, а навпаки – роблять рух мостом безпечним для водіїв.

Крім того, фахівці пояснили, що три аварійні балки вони замінили, сім "вилікували" та підсилили. Для решти також провели огляд і ремонт.

На закиди щодо високої вартості ремонту і можливості збудувати за ці гроші новий міст, фахівці пояснили, що вартість нової переправи сягала б щонайменше 10 мільярдів гривень. Хоча й визнали, що зробити це було б легше, ніж ремонтувати занедбану переправу. Також стосовно довготривалості роботи – це пов‘язано з дотриманням технічних процесів і швидкістю висихання, зокрема, шарів гідроізоляції.

Водночас, за словами нинішнього підрядника, фірми "Маст-Буд", їхні попередники не виконали чималий обсяг робіт, низку з яких довелося ще й переробляти.

Стосовно деформаційних швів на Центральному мосту, будівельники пояснили, що вони потрібні, щоб конструкції витримували навантаження від машин і зміни температур. Без цих з’єднань переправа не зможе довго функціонувати. Водночас, шви, котрі не відчуваються, коштуватимуть у десять разів дорожче за існуючі. Нині комфортно проїхати вкладеними швами можна на допустимій швидкості – 50 км на годину.

Експерти зауважують також, що, як і будь-який інший, Центральний міст потребуватиме огляду кожні півтора-два роки.

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