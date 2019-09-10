Лікування інсульту, інфаркту та низка інших послуг стануть повністю безкоштовними для українців з 2020 року, - глава НСЗУ Петренко

Про це під час пресконференції у Львові повідомив голова Національної служби здоров'я України Олег Петренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуоргану.

За програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я планує платити медустановам 8500 грн - за пологи, 19500 грн - за лікування інсульту та 15800 грн - за лікування інфаркту.

"Ці послуги будуть повністю безкоштовними для українців, оскільки вони вже заплатили за медичну допомогу зі своїх податків", - сказав Петренко.

З 2020 року в програму медичних гарантій увійдуть послуги первинної амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та реабілітації.

Для Національної служби здоров'я пріоритетними будуть послуги, пов'язані з лікуванням гострого мозкового інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомогою в пологах і ранньою діагностикою онкологічних захворювань. За ці послуги служба платитиме медустановам за пріоритетним тарифом.

Читайте також: НСЗУ через низку грубих порушень анулювала 10 244 меддекларації, подані лікувальним закладом на Київщині