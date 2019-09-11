Хан, Тіммерманс, Шевчович: новий склад Єврокомісії офіційно представлено в Брюсселі

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, до складу нової Єврокомісії запропоновані:

Йоганнес Ган – Австрія, єврокомісар з питань бюджету та адміністрації;

Дідьє Рейндерс – Бельгія, єврокомісар з питань правосуддя;

Марія Габріель – Болгарія, єврокомісар з питань інновацій та молоді;

Дубравка Шуіца – Хорватія, віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з демократії і демографії;

Стелла Кіріакідес - Кіпр, єврокомісар з охорони здоров’я;

Вера Юрова – Чеська Республіка, віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань цінностей та прозорості;

Маргрет Вестагер – Данія, виконавчий віце-президент Єврокомісії – технології та інновації, єврокомісар з питань конкуренції;

Кадрі Сімсон – Естонія, єврокомісар з питань енергетики;

Ютта Урпілайнен – Фінляндія, єврокомісар з питань міжнародного партнерства й сусідства;

Сільві Гулар – Франція, єврокомісар з питань промислової політики і цифрового ринку (також - оборонна індустрія і космос);

Маргаритіс Шинас – Греція, віце-президент Єврокомісії із захисту європейського стилю життя;

Ласло Трочані – Угорщина, єврокомісар з питань політики сусідства та розширення ЄС;

Філ Хоган – Ірландія, єврокомісар з питань торгівлі;

Паоло Джентілоні – Італія, єврокомісар з питань економіки;

Валдіс Домбровскіс – Латвія, виконавчий віце-президент з питань економіки, єврокомісар з фінансових справ;

Віргініюс Сінкявічюс - Литва, єврокомісар з охорони довкілля;

Ніколас Шміт – Люксембург, єврокомісар з питань праці;

Гелена Даллі – Мальта, єврокомісар з питань рівності;

Франс Тіммерманс – Нідерланди, виконавчий віце-президент Єврокомісії;

Януш Войцеховскі – Польща, єврокомісар з питань сільського господарства;

Еліза Ферейра – Португалія, єврокомісар з питань рівного розвитку та реформ;

Рована Плумб – Румунія, єврокомісар з питань транспорту;

Марош Шефчович – Словаччина, віце-президент Єврокомісії з питань міжнародних відносин;

Янес Ленарчич – Словенія, єврокомісар з питань кризового менеджменту;

Ільва Йогансон – Швеція, єврокомісар з питань внутрішніх справ.

Запропоновані кандидатури мають бути формально затверджені Європейською Радою.

Європейський парламент буде ухвалювати рішення щодо затвердження нового складу Єврокомісії пакетом, разом із президентом Єврокомісії та високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки/віце-президентом Єврокомісії.

Перед цим всі запропоновані до призначення єврокомісари пройдуть слухання у профільних комітетах Європарламенту.

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