Подаватимемо апеляційну скаргу, - Кернес про визнання протиправним рішення про повернення проспекту Жукова

Про це йдеться в повідомленні Геннадія Кернеса в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Перше. Ми подаватимемо апеляційну скаргу на рішення Харківського окружного суду про нібито протиправне повернення проспекту імені Жукова. Друге. Ми наполягатимемо на тому, що мали право повернути його ім'я саме в рамках так званого "Закону про декомунізацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: КС визнав конституційним закон про декомунізацію (оновлено)

При цьому Кернес наполягає, що Георгій Жуков був одним із ключових воєначальників, які визволяли Україну від нацизму.

Раніше в Харкові суд визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на Жукова.

Нагадаємо, в Харкові активісти низки партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.