Освітній омбудсмен та його офіс розпочнуть повноцінну роботу на початку листопада, - МОН

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на зустрічі з міністром освіти і науки Ганною Новосад 10 вересня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МОН.

"Я б хотіла запропонувати вам регулярні зустрічі освітнього омбудсмена та Міністра для обговорення найбільш розповсюджених і нагальних потреб. Також було б добре, якби ви раз на два тижні надсилали нам агрегований масив типових питань, які вам надходять. Ми б тоді змогли віднайти новий підхід до вирішення цих проблем, надавати роз’яснення. Для нас надзвичайно важливо знати, що саме турбує людей, і шукати системні підходи до вирішення їхніх проблем", — зазначила Ганна Новосад.

Сергій Горбачов додав, що його офіс планує щомісяця робити аналітику щодо звернень громадян.

"Ми будемо робити аналітику кожного місяця про те, які звернення надходили, яка тематика, які шляхи вирішення пропонував офіс освітнього омбудсмена. І тут пов’язане питання - побудова взаємодії з Міністерством, з Державною службою якості освіти. В нас була вже зустріч із Нацполіцією, вони пропонують зробити меморандум про співпрацю між освітнім омбудсменом і поліцією або ювенальною превенцією, бо наші питання перетинаються. Також плануємо зустріч з уповноваженим Президента з прав дитини Миколою Кулебою. Ми надзвичайно зацікавлені, щоб взаємодія між усіма відповідальними за ці питання інституціями була злагодженою, а реакція — швидкою", — пояснив освітній омбудсмен.

Він відзначив, що до листопада його офісу потрібно розробити ще дуже багато внутрішніх процедур, напрацювати алгоритми роботи зі зверненнями, бо фактично зараз цього немає.

"Ми зараз рухаємося за запланованим графіком, дотримуючись усіх термінів. Зокрема, затверджуємо штатний розпис. У нас буде 5 людей в юридичному відділі, буде сектор роботи зі зверненнями, сектор нормативно-правової роботи. Ми вже розпочали роботу над пропозиціями до проєкту Закону "Про повну загальну середню освіту". Там є моменти, які мене, як освітнього омбудсмена, дуже цікавлять. Є речі та проблеми, які можливо вирішити тільки встановивши нові правила взаємодії в системі освіти, саме тому внесення пропозицій до законів та нормативних документів ми розглядаємо як одне з дуже важливих для нас питань", — відзначив Сергій Горбачов.

Ганна Новосад також підтримала його пропозицію внести освітнього омбудсмена в обов’язковий перелік членів Колегії МОН, що включаються туди за посадою.