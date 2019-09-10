Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.09.19 18:10

Я, не роздумуючи, сказав ні, і ніколи про це не шкодував, - Сенцов про спроби окупантів схилити його до наклепу про учасників Майдану

Звільнений в'язень Кремля Олег Сенцов заявив, що окупанти схиляли його до наклепів на учасників Майдану в Києві.

Я, не роздумуючи, сказав ні, і ніколи про це не шкодував, - Сенцов про спроби окупантів схилити його до наклепу про учасників Майдану

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав на першій після звільнення пресконференції, відповідаючи на запитання про те, чи схиляли його до співпраці з ФСБ.

"Це працює не з усіма, - запевнив він. - Щодо мене все було просто. Коли нічого не знайшли на обшуку, коли я не піддався тортурам, назвемо це так ... Свідчень на мене не було, вони це потім підвели. Прийшов слідчий, сказав : "Свідчення на тебе є, ти все-одно сядеш, але можеш полегшити свою долю, посвідчивши на когось із тих, хто був у Києві. Кличка (наприклад)". Все відбувалося за два тижні до виборів президента, тому їм потрібен був скандал. Мені сказали, що якщо свідчитиму, - це 7 років, якщо ні, то буду "паровозом" і отримаю 20. Я, не роздумуючи, сказав ні, і ніколи про це не шкодував. І коли я отримав 20 років... чому на суді була така реакція, тому що вони як обіцяли, так і зробили...

Вони далеко не дурні, відразу бачать, хто піддається. Вночі після жорстких допитів мене повезли головою вниз, коли вели - одягнули шапку. Але вони приїжджі москвичі, а я місто добре знаю. Я зрозумів, що ми проїхали центр і піднялися сходами нагору. Я зрозумів, що це будівля СБУ. Почали говорити: ми зараз із тобою що захочемо зробимо, зґвалтуємо-вб'ємо-розчленуємо, а ти навіть не знаєш де ти. Кажу: "Я знаю - Франко, 7, будівля СБУ, 3-й поверх"... Не вийшло у них. Повезли мене назад додому, думаючи, що там штаб терористів. А там дочка з книжкою. До ранку був обшук, нічого не знайшли ... І ось, сиджу я в цьому "стаканчику", скоро має бути офіційний арешт. Я зміг якось нашкрябати смс, що заарештований. Другу смс про те, що шиють тероризм не встиг, бо вони помітили. І ось, сиджу я без телефона. Підійшов серйозного рівня керівник:

- Олег, відразу видно, що ти розумна людина. Тебе звинувачують у тероризмі. У нас багато що на вас є.

- Добре.

- Ми будемо поступово показувати, щоб ви самі у всьому зізналися.

- Добре.

- Ми будемо з вами часто зустрічатися.

- Дуже добре.

Він пішов, і більше я ніколи його не бачив. Тобто, вони дуже хороші психологи, і бачать, з ким це працює, а з ким - ні. Якщо ти показав слабкість, то тебе доїдять".

Читайте також: Наше звільнення не означає, що Путін хоче миру. Вовк не втратив зубів, - Сенцов

У свою чергу інший звільнений політв'язень Олександр Кольченко розповів свою історію:

"Коли я приїхав у колонію, у мене відбулася розмова з оперативними співробітниками. Питають у мене: як збираєтеся жити, чим займатиметеся, може, на роботу хочете? Тобто, всім зазвичай пропонують співпрацю - постукувати. Я кажу: "Ну не знаю, треба спочатку роздивитися, дізнатися умови праці, зарплату". Він весь на нервах перепитав: "Що? Яка зарплата?" Я спокійно стояв і у вікно дивився".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100