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10.09.19 17:15

Захист звільненого політв'язня Балуха продовжить оскарження вироку

Сторона захисту звільненого з російського ув'язнення українського активіста з Криму Володимира Балуха має намір продовжувати оскарження винесеного йому російським судом вироку.

Захист звільненого політв'язня Балуха продовжить оскарження вироку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомила адвокат Ольга Дінзе.

"Ми оскаржуватимемо вирок суду в касаційному порядку. Наші дії в цьому напрямку продовжуватимуться. Його участь при цьому не обов'язкова. Він сам підпише касаційну скаргу і ми її направимо", - сказала Дінзе.

За її словами, їй також невідомо, на якій саме підставі звільнили Балуха "і це ще треба буде з'ясувати".

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряка і 11 політв'язнів.

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