Захист звільненого політв'язня Балуха продовжить оскарження вироку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це повідомила адвокат Ольга Дінзе.

"Ми оскаржуватимемо вирок суду в касаційному порядку. Наші дії в цьому напрямку продовжуватимуться. Його участь при цьому не обов'язкова. Він сам підпише касаційну скаргу і ми її направимо", - сказала Дінзе.

За її словами, їй також невідомо, на якій саме підставі звільнили Балуха "і це ще треба буде з'ясувати".

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряка і 11 політв'язнів.

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