Бекіров і моряки, які повернулися в Україну, в РФ і далі перебувають у статусі обвинувачуваних, - Полозов

Про це в студії UATV заявив адвокат українських моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори були важкими, вони велися безпосередньо між адміністраціями президента РФ і Офісом президента України, - розповів правозахисник. - Були різні конфігурації і різні списки полонених. Радий, що в результаті обмін відбувся успішно і додому вдалося повернути не тільки військовополонених, а й 11 політв'язнів".

За словами адвоката, накази про помилування полонених як з боку РФ, так і з боку України, залишаються засекреченими, що, вочевидь, було однією з умов домовленостей.

"Певні політичні сили як у Росії, так і в Україні намагалися використати військовополонених для досягнення своїх особистих цілей як якусь розмінну монету. Вони ж і намагалися зірвати переговори, які велися весь цей час", - сказав він.

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Микола Полозов також акцентував, що зараз переговори тривають і складаються нові списки для обміну.

Зазначимо, що в Росії наразі й далі утримують 113 українців, серед яких 89 кримських татар.

"У зв'язку з цим питання подальшого ходу подій і руху кримінальних справ також обумовлено переговорним процесом. У Росії є кілька варіантів: вони можуть закрити справу або продовжувати її. Все залежить від тих, хто веде переговори, а також, яка буде надалі вибудувана конфігурація".

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів.