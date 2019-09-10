Чумак підтвердив, що претендує на посаду заступника генпрокурора

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі виданню "ГОРДОН"

"Справа в тому, що посада заступника голови Генпрокуратури не передбачає якоїсь особливої ​​публічності і розмов на цю тему. Остаточне рішення буде приймати генеральний прокурор. Тому мені з цього приводу особливо так і сказати нічого. А поява моєї електронної декларації, в якій я значусь кандидатом у заступники глави ГПУ, ну, напевно, означає, що я претендую на цю посаду. І ось якщо буде призначення - можна поговорити вже предметно. А якщо не буде - то і говорити нема чого. Як такого розгляду моєї кандидатури не передбачено. Просто генпрокурор приймає рішення - призначати чи ні. Як тільки він визначиться, про це стане відомо", - підкреслив Чумак.

Раніше ЗМІ, з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомили, що Чумак займе місце колишнього військового прокурора, заступника голови ГПУ Анатолія Матіоса.

Того ж дня Чумак оприлюднив свою електронну декларацію, в якій значиться кандидатом на посаду заступника генерального прокурора.

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