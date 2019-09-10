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10.09.19 18:35

Чумак підтвердив, що претендує на посаду заступника генпрокурора

Колишній народний депутат Віктор Чумак підтвердив, що претендує на посаду заступника генерального прокурора України.

Чумак підтвердив, що претендує на посаду заступника генпрокурора

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі виданню "ГОРДОН"

"Справа в тому, що посада заступника голови Генпрокуратури не передбачає якоїсь особливої ​​публічності і розмов на цю тему. Остаточне рішення буде приймати генеральний прокурор. Тому мені з цього приводу особливо так і сказати нічого. А поява моєї електронної декларації, в якій я значусь кандидатом у заступники глави ГПУ, ну, напевно, означає, що я претендую на цю посаду. І ось якщо буде призначення - можна поговорити вже предметно. А якщо не буде - то і говорити нема чого. Як такого розгляду моєї кандидатури не передбачено. Просто генпрокурор приймає рішення - призначати чи ні. Як тільки він визначиться, про це стане відомо", - підкреслив Чумак.

Раніше ЗМІ, з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомили, що Чумак займе місце колишнього військового прокурора, заступника голови ГПУ Анатолія Матіоса.

Того ж дня Чумак оприлюднив свою електронну декларацію, в якій значиться кандидатом на посаду заступника генерального прокурора.

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