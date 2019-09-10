"Я багато в чому винен. Багато що виправив", - Афанасьєв у відповідь на слова Сенцова

Так він прокоментував слова Сенцова про те, що той не тримає зла на Афанасьєва, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ATR.

"Слава Богу, що історія з "кримськими терористами" нарешті закінчилась. Я багато в чому винен. Багато що виправив. Багато працював заради результату. Нарешті спокій. З Олегом і Сашком ще не зустрічався. Трохи пізніше, коли їх вже трохи менше смикатимуть ЗМІ. Без зайвих очей", - написав Афанасьєв.

Нагадаємо, 10 вересня на спільній пресконференції з Олександром Кольченком у Києві Олег Сенцов, зокрема, сказав, що не тримає зла на Геннадія Афанасьєва, свідчення якого стали фактично підставою для його арешту.

Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко були серед українських політв'язнів, яких Кремль утримував у полоні. Зокрема, Афанасьєв був засуджений у Росії за політично мотивованою "справою Сенцова-Кольченка" до семи років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Справу Афанасьєва розглядали в особливому порядку, оскільки він свідчив проти інших фігурантів. Однак на процесі у справі Сенцова і Кольченка Афанасьєв відмовився від свідчень, заявивши про тортури під час допиту.

Юрія Солошенка засуджено в Росії до шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтею про шпигунство: за версією кремлівських карателів, він нібито намагався цілком відкрито, діючи від імені двох українських підприємств, купити запчастини до комплексів протиповітряної оборони України - як стверджують у Росії, незаконно. Уже в кремлівському полоні у нього діагностували рак першої стадії.

14 червня 2016 року президент Порошенко повідомив про звільнення українських політв'язнів Афанасьєва і Солошенка з кремлівського полону. Раніше президент Росії Володимир Путін помилував незаконно засуджених у Росії українців Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка. Глава Української держави помилував одеського сепаратиста Діденка, а сепаратистці Гліщинській, у якої в СІЗО народилася дитина, було змінено запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.