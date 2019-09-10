Геращенко назвала "зеленими чоловічками" колег зі "Слуги народу" - в залі ВР заблокували трибуну

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила з трибуни ВР.

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Заява Геращенко викликала бурхливу реакцію залу і реакцію спікера Разумкова, який перервав її виступ і різко відповів на її слова.

"Я думаю, не варто порівнювати народних депутатів України з тим, що спостерігали в 2014 році. Це неприпустимо в парламенті нашої держави", - сказав він.

Після цього трибуну оточили представники фракції "Європейська солідарність" і звинуватили Разумкова в переслідуванні Геращенко, вимагаючи надати їй слово.

"Ми бачимо в цій сесійній залі, як Верховна Рада незалежної України перетворюється на парламент АРК Крим. Зараз весь світ бачить, як опозицію спочатку відсадили на "гальорку", потім її закривають і перекрикують, а далі, навіть не прийнявши ще закон із цинічною назвою "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", його вже виконують", - додала Геращенко.

Реагуючи на ці слова, депутати почали плескати в долоні. Тоді Геращенко попросила Разумкова "заспокоїти свій югенд".

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