Від початку доби найманці РФ 7 разів із гранатометів і стрілецької зброї обстріляли українські позиції, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентрОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли:

неподалік Богданівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Водяного - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв:

неподалік Катеринівки - з автоматичного гранатомета;

поблизу Кримського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Новозванівки - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

9 вересня збройні формування РФ і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Водяного, Новотроїцького, Авдіївки, Опитного, Павлополя Зайцевого, Троїцького, Причепилівки. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець зазнаав бойове поранення.

Вчора службовці Національної поліції і військовослужбовці Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрили 1 факт заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, 1 грабіж, 14 крадіжок та 6 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало 17 606 осіб і 2 110 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 16 790 осіб та 2 087 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування було відмовлено 33 особам.