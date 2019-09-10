Депутати обрізали парламенту крила змінами до регламенту, згідно з якими необхідно 150 голосів для внесення поправки, - Геращенко

Про це Геращенко розповіла в кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроект №1043 про зміни до регламенту Верховної Ради України "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", який сьогодні підтримала в першому читанні ВР.

"Ми вперше бачимо таке, щоб самі депутати обрізали крила парламенту і скорочували право парламентаріїв на законодавчу ініціативу. Ключова функція парламенту - це писати й ухвалювати закони, сьогодні вони це обрізали", - заявила Геращенко.

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"Вносять норму: для того, щоб підняти в залі поправку треба 150 народних депутатів. В опозиції сьогодні немає навіть 150 депутатів. Так дійсно можна. І це неповага не до опозиції, а до мільйонів українців, неповага до парламенту", - додала нардеп.

Геращенко також обурює назва, яку отримав законопроект. "Насправді депутату в провину ставлять цим законом його функції "щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури". Депутати зобов'язані писати закони, удосконалювати їх через поправки, а це їм ставиться тут в провину і називається, що якщо ти подаєш поправки, то ти зловживаєш і це робиш погано. Це повний нонсенс", - заявила вона.

Політик прокоментувала свій емоційний виступ з трибуни парламенту, де сказала, що зараз "зелені чоловічки" захопили парламент: "Я не називала фракцію і партію. ​​Я не зрозуміла реакції "Слуг народу". Якщо вони себе в цьому впізнали, то це дуже красномовно", - зазначила Геращенко.