Бекірову зробили операцію на серці, він перебуває в реанімації

Як передає Цензор.НЕТ, про це 10 вересня в Фейсбуці написала його дочка Елеонора Бекірова.

"Вчора тата перевели в кардіологічне відділення "Феофанії". Сьогодні йому зробили операцію, яка тривала п'ять годин. Зараз він перебуває в реанімації", - написала вона.

Бекірова підкреслила, що дев'ять місяців у СІЗО не минули для її батька безслідно.

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"Це стосується не тільки здоров'я, а й психологічного стану. З ним працюватиме психолог, який, я сподіваюся, допоможе йому морально відновитися", - додала вона.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів.