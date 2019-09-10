Є побоювання, що розгляд деяких законопроєктів затягуватимуть, - Корнієнко про законопроєкт, який передбачає 150 голосів для внесення поправки

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про те, чому "СН" внесли до порядку денного цей законопроєкт наприкінці робочого дня.

"Кожен день - це плюс день до ухвалення, оскільки п'ять днів на друге читання, відповідно, так ми зможемо проголосувати за нього в наступну середу", - зазначив Корнієнко.

На запитання про те, навіщо потрібно було швидше прийняти цей законопроєкт, Корнієнко зазначив: "Так, у нас є побоювання, що деякі законопроєкти з тих, які ми зараз приймаємо за скороченою процедурою, в залі правками будуть спамитися і затягуватися на розгляді".

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