Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.09.19 20:36

Є побоювання, що розгляд деяких законопроєктів затягуватимуть, - Корнієнко про законопроєкт, який передбачає 150 голосів для внесення поправки

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів, що законопроєкт про зміни до регламенту, де для внесення поправок необхідно 150 голосів депутатів, потрібно для того, щоб поправками не затягували розгляд законопроєктів.

Є побоювання, що розгляд деяких законопроєктів затягуватимуть, - Корнієнко про законопроєкт, який передбачає 150 голосів для внесення поправки

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання про те, чому "СН" внесли до порядку денного цей законопроєкт наприкінці робочого дня.

"Кожен день - це плюс день до ухвалення, оскільки п'ять днів на друге читання, відповідно, так ми зможемо проголосувати за нього в наступну середу", - зазначив Корнієнко.

На запитання про те, навіщо потрібно було швидше прийняти цей законопроєкт, Корнієнко зазначив: "Так, у нас є побоювання, що деякі законопроєкти з тих, які ми зараз приймаємо за скороченою процедурою, в залі правками будуть спамитися і затягуватися на розгляді".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне 12 вересня, - Корнієнко. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100