"Слуга народу" готує законопроєкт про дострокові вибори мера Києва 8 грудня - "ЛБ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповіли джерела в партії.

"Теоретично можуть вибори бути 8 грудня, а можуть і не бути. Залежить від того, як встигнемо написати законопроєкт, подати і провести за процедурою", - розповів один із нардепів.

Одним із найімовірніших кандидатів на Київ від "Слуги народу" вважається Олександр Ткаченко. Водночас, за даними видання, він категорично відмовився претендувати на пост глави КМДА.

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"Вибори - так, КМДА - ні", - передають позицію Ткаченка джерела.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" ініціює новий законопроєкт, який передбачає поділ посади мера і голови Київської міської державної адміністрації.

У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.