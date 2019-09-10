"Слуга народу" готує законопроєкт про дострокові вибори мера Києва 8 грудня - "ЛБ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це LB.ua розповіли джерела в партії.
"Теоретично можуть вибори бути 8 грудня, а можуть і не бути. Залежить від того, як встигнемо написати законопроєкт, подати і провести за процедурою", - розповів один із нардепів.
Одним із найімовірніших кандидатів на Київ від "Слуги народу" вважається Олександр Ткаченко. Водночас, за даними видання, він категорично відмовився претендувати на пост глави КМДА.
"Вибори - так, КМДА - ні", - передають позицію Ткаченка джерела.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" ініціює новий законопроєкт, який передбачає поділ посади мера і голови Київської міської державної адміністрації.
У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі розподілу повноважень він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.