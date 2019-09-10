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10.09.19 20:46

Готовність до повноправного членства в НАТО - стратегічна мета трансформації ЗСУ, - Хомчак

Сьогодні, 10 вересня, начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак провів зустріч зі стратегічними радниками високого рівня Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

Готовність до повноправного членства в НАТО - стратегічна мета трансформації ЗСУ, - Хомчак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

У зустрічі брали участь генерал-лейтенант Кіт Дейтон від США, Джил Сінклер від Канади, генерал - лейтенант Анджей Фальковський від Республіки Польща, генерал-лейтенант Волькер Гальбауер від Федеративної Республіки Німеччина, генерал-майор Віталіюс Вайкшнорас від Литовської Республіки.

Хомчак наголосив на незмінності досягнення стратегічної мети, закріпленої в Конституції України, - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Під час зустрічі сторони обговорили питання поточного етапу реформування ЗС України, трансформації системи об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління в ЗСУ.

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