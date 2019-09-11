Наступного року пачка сигарет може подорожчати до 100 грн

Середня вартість пачки сигарет уже від початку 2020 року може зрости із сьогоднішніх 36 грн до 82 грн. А серед більш дорогих брендів може перевищити навіть 100 грн.

Причина - різке підвищення тютюнового акцизу - приблизно в 2,5 раза - запропоноване в законопроєкті №1210 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

Про це повідомив директор департаменту конкурентоспроможності Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

Експерт нагадує, що ще в 2017 році Законом України №2245-VIII був встановлений 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік - на 30%, і наступні 7 років - на 20% щорічно), який до 2025 року мав привести національні ставки акцизу до мінімального рівня, який діє в ЄС, а саме - EUR90 за тис. штук.

"Однак, як видно з тексту законопроєкту, у нас є шанс отримати такі ставки вже наступного року. Середня вартість пачки сигарет в Україні в такому випадку становитиме приблизно 82 грн. Сьогодні середня ціна - 36 грн" - спрогнозував Олександр Яворський.

За його прогнозом, за такої ціни на сигарети населення перестане купувати легальний продукт. Він буде занадто дорогим, і піде в "тінь", до виробників контрафакту або контрабандної продукції.

"Таке різке збільшення податкового навантаження з акцизу на тютюн матиме мінімальний фіскальний ефект і максимальний негативний ефект на легальний ринок тютюнових виробів, фактично вбиваючи його" - впевнений Олександр Яворський.

Експерт нагадує, що навіть менш значне підвищення акцизів уже мало негативний ефект на зростання доходів держбюджету. Зокрема, в 2018 році підвищення акцизу на 30% збільшило доходи держбюджету від тютюнового акцизу лише на 10%. А вже за січень-липень 2019 року відбулося масштабне недовиконання бюджетного розпису з акцизного податку на тютюн - майже на третину від запланованого обсягу.

"Нагадаю, йшлося про більш-менш стабільний план підвищення акцизу, який діє зараз. Можна тільки уявити, що може статися з ринком при запропонованому різкому підвищенні в 2,5 раза" - написав Олександр Яворський.

Він наводить прогнозні дані своїх колег: за такого різкого підвищення акцизу рівень нелегального ринку зросте в 4,5 раза і в абсолютному значенні становитиме 27 млрд шт. сигарет. Для порівняння, це - половина легального ринку тютюнових виробів на сьогодні.

Федерація роботодавців України звернулася до голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням відкликати законопроєкт №1210 на доопрацювання для усунення положень, які можуть завдати збитків економіці.