Зеленський призначив адвоката Смирнова заступником глави ОП по роботі зі судами і правоохоронними органами

Як передає Цензор.НЕТ, у сферу відповідальності Смирнова входитиме правова політика, юстиція, правоохоронна діяльність, судова система. Раніше цю ключову позицію обіймав нинішній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Таким чином, на цій позиції Смирнов координуватиме діяльність всього блоку правоохоронних і судових органів.

Смирнов відомий своєю участю у багатьох гучних процесах, і перш за все як захисник Геннадія Корбана, одного з лідерів "Укропу". Смирнов був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Укроп".

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Також серед відомих клієнтів і процесів Смирнова - захист лідера "Правого сектора" і Української добровольчої армії Дмитра Яроша, ексрегіоналки Олени Лукаш, ексрегіонала Олександра Єфремова.

Очевидно, призначення Смирнова було запропоновано главою Офісу президента Андрієм Богданом, якого пов'язує зі Смирновим багаторічна історія відносин і спільної роботи.

Ігор Жовква - кадровий дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України. Його сфера відповідальності - зовнішня політика, після призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ.