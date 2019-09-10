У ГБР допитали Парубія в рамках провадження про законність тестування сенсорної кнопки у ВР

Про це після допиту розповів журналістам сам Парубій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Це така чергова ритуальна дія, цей допит стосувався встановлення сенсорної кнопки. Ви пригадуєте, як 23 липня, коли проводилося тестування на предмет того, чи працює сенсорна кнопка, працівники ДБР і СБУ захопили Центр управління комп’ютерною системою і блокували кілька днів. Наголошую, без рішення суду. Навіть зайшовши в приміщення Ради не як слідчі, а як приватні громадяни, вони заблокували тестування сенсорної кнопки. І зараз, виявляється, вони ведуть кримінальне провадження щодо того, чи законно проводилося тестування", — розповів Парубій.

Нагадаємо, 27 серпня Парубій заявив, що працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводили слідчі дії у Верховній Раді.

Пізніше він заявив, що слідчі ДБР та СБУ заблокували центр управління системою "Рада-3" 23 серпня під час загального тестування.

У той же день директор ДБР Роман Труба пояснив, що слідчі проводили "огляд" центру управління системою "Рада" 23 та 27 серпня через інформацію, що керівництво Апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку.