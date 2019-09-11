Український бюджет зазнає збитків через акцизний пресинг: 10 млрд грн у 2019 році, - "ДТ"

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише газета "Дзеркало тижня".

За даними видання, в 2017 р. офіційні продажі сигарет (виробництво плюс імпорт) становили 66,4 млрд шт. ,а неофіційні - 4,9 млрд, в 2018-му - відповідно - 55,8 (падіння на 16%) і 8, 4 млрд шт. (зростання на 71%). Прогноз на 2019 г. - 49,1 млрд шт. легально проданих сигарет і 10,1 млрд нелегальних. Тобто частка нелегальної складової до кінця року може досягти 17%.

Якщо раніше велика частина підпільної тютюнової індустрії працювала на задоволення попиту контрабандистів, які переправляють продукцію в країни ЄС, то вже сьогодні контрафакт все більше осідає на внутрішньому ринку. Оскільки на внутрішньому ринку є попит, а стрімке зростання акцизів на тютюнові вироби не дозволяє українським споживачам поступово звикати до підвищення цін.

За інформацією "Дзеркала тижня", графік щорічного зростання ставок акцизного податку на тютюн був прийнятий ВР з метою поступового наближення їх рівня в Україні до рівня в країнах ЄС. Але при цьому темпи зростання були закладені значно вищі, ніж ті, які закладалися для країн Східної Європи, що вступають у ЄС. Якщо для досягнення ставок акцизу до рівня, визначеного Директивою 64/ЄС в цих країнах давалося 12-15 років, то в Україні - лише 8.

У підсумку, зазначає видання, ціни на тютюнові вироби в Україні зросли настільки, що споживач віддав перевагу дешевшій нелегальній продукції. Як результат, незважаючи на підвищення акцизу на 30% в 2018 р. вперше був не виконаний план надходжень до держбюджету від тютюнових виробів на суму 5 млрд грн. У 2019 р аналогічні втрати оцінюються вже на рівні 10 млрд грн. А якщо графік підвищення не переглянути, розтягнувши перехідний період до 2030 р., вже до 2024 р. половину українського тютюнового ринку захопить нелегальна продукція.

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Одночасно з переглядом графіка, пише "Дзеркало тижня", важливо посилити тиск на нелегальних постачальників, знищувати конфісковану у них продукцію. Необхідно довершити розпочату раніше криміналізацію товарної контрабанди та, нарешті, запровадити план заходів щодо реалізації Стратегії протидії нелегальній торгівлі, масштаби якої вражають.

Так, влітку поточного року в результаті спільної операції силовиків (СБУ, ДПУ, ДБР) в м. Мукачево затримали рекордну партію нелегальних сигарет без акцизних марок, призначену для продажу в країнах ЄС, - 2 млн пачок на загальну суму 70 млн грн. Щоб їх перевезти, треба було 13 вантажівок.

Як пише "Дзеркало тижня", якщо нова влада зможе проявити політичну волю, посиливши тиск на виробників контрафакту і постачальників контрабанди і одночасно "реструктуризує" графік підвищення акцизів на легальну продукцію, то це дозволить і легальний ринок зберегти, і забезпечити доходи від нього до держбюджету .