Зустріч Трампа і Зеленського може відбутися через 2 тижні під час Генасамблеї ООН, - Тейлор

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"У президента Трампа свій графік зустрічей, президент Зеленський має свій графік. І йдеться про те, щоб узгодити ці графіки між собою", - заявив дипломат. Він наголосив на важливості зустрічі Зеленського і Трампа.

"Це важливо для лідерів - мати особисті відносини. І дехто вважає, що ці відносини можуть виявитися дуже хорошими. Подивіться тільки на цих двох людей! Судячи з усього, вони можуть добре порозумітися між собою. Тому це важливий момент", - зазначив Тейлор.

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На його думку, під час майбутньої зустрічі президенти США і України можуть обговорити тему допомоги США Україні у сфері безпеки і боротьби з корупцією.