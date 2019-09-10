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10.09.19 23:35

Звільнені моряки зібрали гроші для російського політв'язня Котова, який допомагав їм раніше, - Полозов

Звільнені українські моряки зібрали понад 12 тисяч гривень та близько 26 тисяч рублів, щоб передати російському політв'язню Костянтину Котову, який раніше робив для них передачі.

Звільнені моряки зібрали гроші для російського політв'язня Котова, який допомагав їм раніше, - Полозов

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із людей, які допомагали морякам передачами, є Костянтин Котов. Довгі місяці перебування моряків у полоні Костя Котов допомагав Вікторії (Івлєвій. - Ред.) збирати морякам передачі, приходив до них на суди, стояв у пікетах на підтримку військовополонених і політв'язнів українців і кримських татар. У серпні Костю Котова затримали і звинуватили за статтею 212.1 КК РФ - репресивна стаття, вигадана російською владою для тих, хто намагається реалізувати конституційне право на свободу зібрань", - повідомив адвокат.

За його словами, буквально за тиждень, Костянтина Котова було засуджено до 4 років таборів.

"Коли українських моряків звільнили, вони дізналися, що волонтера Костю Котова посадили. І вони, як раніше сам Костя, не змогли промовчати і залишитися осторонь. Сьогодні звільнені українські моряки зібрали гроші і попросили мене передати їх Вікторії Івлєвій, щоб вона розпорядилася ними для допомоги і підтримки російського політв'язня Костянтина Котова ... Суму в розмірі 12 400 українських гривень і 25 850 російських рублів, я привезу в Москву і передам Вікторії. Девіз українських військових моряків - "Своїх не кидаємо!" - повною мірою стосується і Кості Котова", - додав Полозов.

Звільнені моряки зібрали гроші для російського політвязня Котова, який допомагав їм раніше, - Полозов 01

Нагадаємо, 5 вересня в Росії до 4 років колонії засуджено активіста Костянтина Котова, який носив передачі українським морякам. Його визнали винним у неодноразовому порушенні правил проведення мітингів. Активіст багато разів виходив на вулиці Москви з одиночними пікетами на підтримку українських політв'язнів.

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