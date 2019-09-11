Виконувати обов'язки Болтона буде його заступник Каппермен

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на Білий дім.

Від січня цього року він обіймав пост заступника радника з нацбезпеки Джона Болтона. Раніше у вівторок стало відомо про відставку Болтона з цієї посади.

За словами представника американської адміністрації Хогана Гідлі, "Чарльз Каппермен буде виконуючим обов'язки радника президента США з нацбезпеки".

Раніше у вівторок Трамп повідомив про звільнення Болтона. "Я проінформував Джона Болтона минулого вечора, що Білий дім більше не потребує його послуг", - написав Трамп у Twitter.

"Я попросив Джона, щоб він подав у відставку, прохання він подав мені цього ранку", - додав президент.

Трамп зазначив, що був не згоден з багатьма ідеями, висунутими Болтоном. Водночас, президент подякував йому за виконану роботу.

Він пообіцяв, що оголосить ім'я нового радника з національної безпеки наступного тижня.

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