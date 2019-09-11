Санкції і витрати на утримання військ змушують Кремль думати, як піти з Донбасу, - Тейлор

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я думаю, є ознаки, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу. Я бачу ознаки того, що економічний тягар, який росіяни відчувають – і йдеться не лише про санкції, але санкції також, бо санкції таки мають реальний вплив на кожного з росіян і на російську економіку – так от, тягар, який платить російський уряд і російський народ, позначається на їхній економіці. Бо їм доводиться платити за свої війська на Донбасі. За підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму. І ціна Донбасу та Криму для росіян, на додачу до ціни санкцій, наводить мене на думку, що вони хотіли б забратися з Донбасу", - вважає американський дипломат.

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"Отож якщо ми продовжимо санкції і будемо говорити з ними – у якому завгодно форматі... Бо діалог начебто йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо цей формат спрацює, то це чудовий формат! Бо ми маємо двох людей, які мають дійти згоди. Про те, щоб росіяни залишили Донбас. І про те, щоб вони, кінець-кінцем, залишили Крим", - додав Тейлор.