На Черкащині поліція затримала злочинну групу, що скоїла збройний напад на АЗС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Понад тиждень тому вночі на виїзді з міста Сміла група осіб, озброєна пістолетом та помповою рушницею, здійснила розбійний напад на автозаправну станцію. Під час нападу одного працівника було поранено в живіт, іншому вдалося сховатися. Нападники заволоділи значною сумою коштів, алкоголем та тютюновими виробами, після чого з місця події зникли.

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У результаті проведених заходів оперативники Смілянського відділу поліції встановили місце перебування молодиків, які причетні до вчинення розбійного нападу. Під час обшуку домоволодіння поліцейські виявили помпову рушницю, мисливську рушницю, пістолет травматичної дії, набої та речі, які були викрадені у громадян. Також у зловмисників було виявлено речі, якими вони заволоділи на автозаправній станції.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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