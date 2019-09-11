Четверо українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще двоє - бойових травм. За добу - 19 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Богданівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Авдіївки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Красногорівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Катеринівки - з автоматичного гранатомета;

- поблизу Кримського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Новозванівки - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Новотошківського - з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Майорська - з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;

- поблизу Кримського - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Попасної - з ручних протитанкових гранатометів.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил четверо військовослужбовців зазнали поранень, ще двоє - бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.



