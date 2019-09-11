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11.09.19 07:37

Четверо українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще двоє - бойових травм. За добу - 19 ворожих обстрілів, - штаб

10 вересня збройні формування РФ та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Четверо українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще двоє - бойових травм. За добу - 19 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Богданівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Авдіївки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Катеринівки - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Кримського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Новозванівки - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського - з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Майорська - з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Попасної - з ручних протитанкових гранатометів.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил четверо військовослужбовців зазнали поранень, ще двоє - бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Четверо українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще двоє - бойових травм. За добу - 19 ворожих обстрілів, - штаб 01
Четверо українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще двоє - бойових травм. За добу - 19 ворожих обстрілів, - штаб 02

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