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11.09.19 07:42

Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню

Українським танкістам пошиють нові спецкостюми зі спеціальним захистом від вогню.

Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ України.

"Головне завдання, яке стояло перед розробниками цього спецкостюма, надійно захистити танкістів від вогню. Спеціальний костюм виготовлений з арамідних тканин, інакше кажучи, самостійно припинятиме горіння. Ця тканина не плавиться, має низьку теплопровідність і стабільний антистатик. Під впливом високих температур костюми стають щільними, утворюючи міцну поверхню, що забезпечує термічну ізоляцію шкіри", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, костюм повинен мати такі властивості, щоб у разі виникнення вогню танкіст за 10 секунд вибрався з бойової машини без опіків.

"Ми обов'язково врахуємо всі зауваження від наших танкістів, наступного місяця завершать тестування нового виробу", - сказано в повідомленні.

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Костюми танкісти одягатимуть під час виконання бойових завдань. Партію планують пошити зеленого кольору. Попередня вартість костюма - близько 6 тис. грн.

Крім захисного костюма для екіпажів бойових машин, військово-дослідні випробування пройшли вироби для пожежних підрозділів, зокрема шоломи, маски і рукавички.

Зазначається, що ці вироби відповідають державним нормам із засобів індивідуального захисту і технічному регламенту Кабінету Міністрів України.

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