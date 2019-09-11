Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ України.

"Головне завдання, яке стояло перед розробниками цього спецкостюма, надійно захистити танкістів від вогню. Спеціальний костюм виготовлений з арамідних тканин, інакше кажучи, самостійно припинятиме горіння. Ця тканина не плавиться, має низьку теплопровідність і стабільний антистатик. Під впливом високих температур костюми стають щільними, утворюючи міцну поверхню, що забезпечує термічну ізоляцію шкіри", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, костюм повинен мати такі властивості, щоб у разі виникнення вогню танкіст за 10 секунд вибрався з бойової машини без опіків.

"Ми обов'язково врахуємо всі зауваження від наших танкістів, наступного місяця завершать тестування нового виробу", - сказано в повідомленні.

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Костюми танкісти одягатимуть під час виконання бойових завдань. Партію планують пошити зеленого кольору. Попередня вартість костюма - близько 6 тис. грн.

Крім захисного костюма для екіпажів бойових машин, військово-дослідні випробування пройшли вироби для пожежних підрозділів, зокрема шоломи, маски і рукавички.

Зазначається, що ці вироби відповідають державним нормам із засобів індивідуального захисту і технічному регламенту Кабінету Міністрів України.