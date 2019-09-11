Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині чинний "нормандський формат", "нормандська четвірка" не дасть результатів - а вони хочуть результатів - тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Британію приєднатися. Наскільки мені відомо, офіційного запиту про це поки що не надходило. Є серйозний інтерес з боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі.

Ось уже 5 років триває робота над Мінськими домовленостями, 5 років діє "нормандський формат". І якщо це може принести результати – чудово. Якщо ж результатів не буде - то я так гадаю, може з’явитися прохання про появу інших учасників, таких як Сполучені Штати і Велика Британія", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція за проведення саміту нормандської четвірки найближчими днями в Парижі - глава МЗС Ле Дріан

Водночас Тейлор додав, що Сполучені Штати і Велика Британія дуже зацікавлені в тому, щоб допомогти всім сторонам, особливо Україні, знайти мирне вирішення щодо Донбасу: "Тому коли запит буде отриманий, ми будемо зацікавлені. (Радник президента США з національної безпеки) Джон Болтон був тут у Києві і мав розмову саме про це. І він сказав буквально те саме: якщо народ України забажає, аби ми приєдналися, ми зацікавлені розглянути таку можливість".

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що може долучитися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде необхідно їхнім учасникам.