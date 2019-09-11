Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".

За його словами, рішення у справі газопроводу OPAL має бути негайно виконано: "Для недискримінаційної політики продажу та транспортування газу в ЄС цей результат буде тільки позитивним. У мене складається враження, що енергетична солідарність вперше набула матеріального значення, і це не просто порожнє слово".

Суд Євросоюзу у вівторок скасував рішення ЄС від 28 жовтня 2016 року, що дозволило російському "Газпрому" постачати більше газу газопроводом OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream із Німеччиною.

Йдеться про рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяло більш широке використання газопроводу OPAL. До того росіяни використовували половину потужностей.

Польща заявила, що рішення ЄК призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу". В результаті польський уряд оскаржив це рішення у Суді ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз

У грудні 2018 року Варшава аргументувала, що рішення ЄК є несприятливим для енергетичної безпеки Польщі.

"Суд встановив недійсність рішення Комісії про затвердження зміни системи встановлення винятків щодо використання газопроводу OPAL", - йдеться в постанові суду ЄС.

Теоретично ЄК може подати апеляцію на рішення суду, але вона має бути обмежена лише юридичними питаннями.