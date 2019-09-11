Телеканал CNN розповів про десятьох потенційних кандидатів на заміну Болтону

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу, серед можливих претендентів на посаду радника з нацбезпеки - спецпредставник США з питань Ірану Браян Хук.

За словами одного обізнаного джерела, Хук зацікавлений у цій роботі. Інший співрозмовник телеканалу зазначив, що нещодавно Хук подорожував зі старшим радником Трампа і його зятем Джаредом Кушнером на Близький Схід. Крім того, до нього добре ставляться в Білому домі, додав він.

Інший кандидат на посаду - Ріккі Водделл, генерал-майор у запасі армії США, який протягом 2017-2018 років служив заступником радника президента з нацбезпеки.

Ще одним претендентом на пост, за словами джерел телеканалу, є спецпредставник США з питань КНДР Стівен Біган.

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Співрозмовники зазначили, що Біган має хороші відносини з главою Держдепу Майком Помпео і, як відомо, справив враження на Трампа під час їхніх розмов про Північну Корею.

Серед кандидатів також Роб Блер - радник з нацбезпеки виконувача обов'язків начальника штабу Міка Малвані і Кіт Келлог - радник з нацбезпеки віцепрезидента Майка Пенса.

Крім того, розглядаються кандидатури посла США в Німеччині - Річарда Гренелла і посла США в Нідерландах - Піта Хукстра.

За даними джерел телеканалу, в адміністрації згадуються імена полковника армії США у відставці Дугласа Макгрегора і колишнього начальника штабу Болтона - Фредеріка Флейца.

Останнім обговорюваним кандидатом на посаду є відставний генерал Джек Кін, який неофіційно консультував президента з питань національної безпеки, зокрема щодо переговорів з талібами.

Однак, на думку одного з джерел телеканалу, Кін, імовірно, відмовиться від цієї роботи, якщо йому її запропонують.

Тим часом, співрозмовники телеканалу попередили, що, з огляду на непередбачуваний характер Трампа, він може обрати кандидата, чиє ім'я наразі не обговорюється.

Раніше у вівторок Трамп повідомив про звільнення Болтона. "Я проінформував Джона Болтона минулого вечора, що Білий дім більше не потребує його послуг", - написав Трамп у твіттері.

"Я попросив Джона, щоб він подав у відставку, прохання він подав мені цього ранку", - додав президент.

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Трамп зазначив, що був не згоден з багатьма ідеями, висунутими Болтоном. Водночас президент подякував йому за виконану роботу.

Рішення відправити Болтона у відставку продиктовано, головним чином, підготовкою до майбутніх у 2020 році президентських виборів, вважає директор Інституту США і Канади РАН Валерій Гарбузов.

"Треба мати на увазі, що на носі президентські вибори, і президенти, які домагаються переобрання, частенько роблять перетрушування своєї адміністрації, звільняючи її від найбільш одіозних радикальних елементів, щоб адміністрація мала вигляд більш центристської. Вважаю, це одна з причин, з якої Болтон припав не до двору в адміністрації Трампа", - сказав Гарбузов у вівторок "Інтерфаксу".

Виконувати обов'язки радника президента США з нацбезпеки буде Чарльз Каппермен, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на Білий дім.