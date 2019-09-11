Сенатори США очікують, що Конгрес виділить Україні $250 млн військової допомоги, навіть якщо Трамп заблокує її

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якщо він вирішить не виділяти ці гроші, я цілком впевнений, що на двопартійній основі Конгрес перепризначить їх", – цитує Reuters коментар Джонсона.

Зазначається, що Джонсон зробив своє зауваження на конференції з Мерфі, присвяченій їхній нещодавній поїздці в Європу. Парламентарі відвідали, зокрема, Україну, Косово та Сербію. Сенатори заявили, що намагалися запевнити українців у тому, що Конгрес підтримує їхню країну в боротьбі з російською агресією.

"Незалежно від того, що робить президент, Конгрес США з вами, і ми підтримуємо мужність українського народу", – заявив Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон

Нагадаємо, адміністрація Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Йдеться про 250 мільйонів доларів, які Вашингтон збирався виділити Україні на нинішній фінансовий рік для зміцнення системи безпеки і оборони.

Зазначається, що глава Білого дому попросив свою команду національної безпеки переглянути програму "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", аби переконатися, що ці гроші "використовуються найкращим чином в інтересах Сполучених Штатів".





