Рада сьогодні розгляне законопроєкти про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК

Як зазначається у порядку денному засідання, Верховна Рада планує у середу ухвалити законопроєкт №1031 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", а також законопроєкт №1029 щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У середу передбачається розгляд ще одного внесеного президентом законопроєкту №1029 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції". До нього внесений альтернативний законопроєкт №1029-1 депутата від "Батьківщини" Івана Крулька.

Законопроєкт №1029, зокрема, передбачає перезавантаження роботи Національного агентства із запобігання корупції. За пропозиціями президента, голова НАЗК має призначатися Кабміном за підсумками конкурсу, в якому вирішальну роль мають міжнародні експерти, як це було з Антикорупційним судом.

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Крім того, на засіданні у середу парламентарії мають розглянути законопроєкт №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", №1065 щодо вдосконалення правової охорони географічних назв, №1068 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію".

Народні депутати також мають намір ухвалити законопроєкти №1052 "Про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві", №1081 щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Крім того, порядок денний передбачає розгляд законопроєктів блоку економічної політики: №1037 "Про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", що має на меті приведення норм зазначеного закону у відповідність Конституції; №1059 щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, №1085 щодо захисту прав споживачів фінансових послуг; №1070 щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації; №1072 про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ і ПДФО.

На порядку денному Ради у середу є також проєкти постанов про перейменування декількох сіл.

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