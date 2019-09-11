У Держдумі РФ назвали ТОП-5 ворогів Росії

Зокрема, йому було поставлено запитання про возз'єднання України з тимчасово окупованим Донбасом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Replyua.net.

Відповідаючи на питання журналістів, чи може Сергій Марков назвати ТОП-5 "українських військових злочинців", депутат Держдуми заявив: "Глава Служби безпеки України Василь Грицак, керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, ексглава Генерального штабу ЗСУ Муженко, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, а Пашинський і Парубій - найвідповідальніші за терор 2014 року".

П'ятий президент України Петро Порошенко в список не потрапив.

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Згідно зі словами Маркова, щодо вищевказаних осіб має бути проведено ретельне розслідування. Всі вони мусять отримати реальні дуже великі тюремні терміни.

"Але до того часу, поки вони залишаються на свободі", додав Марков, - "ні про жодне возз'єднання Донбасу з Україною мови бути не може".